Cade lungo il Sentiero del Viandante: soccorso 70enne

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì, lungo il Sentiero del Viandante

Nella caduta l’uomo ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato in ospedale

ABBADIA – Intervento dell’elisoccorso e dei volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco poco dopo le 12.30 di oggi, mercoledì 24 novembre, lungo il Sentiero del Viandante per prestare aiuto a un uomo di 70 anni.

Da quanto è stato possibile apprendere, il pensionato stava percorrendo il sentiero del Viandante insieme a un gruppo di escursionisti quando è caduto battendo la testa. Immediatamente è scattata la chiamata alla centrale unica dell’emergenza urgenza regionale con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, dell’elisoccorso da Como. Mobilitati anche i Volontari del Soccorso.

Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento: il 70enne è stato trasportato all’ospedale Manzoni in codice verde per medicare la ferita alla testa.