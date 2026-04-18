Cade vicino alla sorgente di Fiumelatte: soccorsa una donna

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118 a Varenna

A essere recuperata una 74enne che ha riportato un trauma facciale

VARENNA – Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi a Varenna, nella zona della sorgente del Fiumelatte, dove una donna di 74 anni è rimasta ferita a seguito di una caduta.

L’allarme è scattato intorno alle 13:17, con l’attivazione dei soccorsi in codice giallo, indice di condizioni di media gravità. La donna avrebbe riportato un trauma facciale dopo essere caduta lungo un tratto difficilmente accessibile, nei pressi di una scala.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano, affiancati dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata in interventi in ambienti complessi. Presenti anche gli operatori del Soccorso Alpino e i sanitari del 118, con ambulanza di base coordinata dalla centrale operativa Soreu Laghi.

Le squadre di soccorso hanno raggiunto la donna, che risultava cosciente e collaborante, e l’hanno accompagnata fino ai mezzi di soccorso, dove è stata affidata al personale sanitario per le cure del caso.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.