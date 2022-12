Calcinacci in galleria Luzzeno, la SS36 resta aperta una corsia

Statale 36 aperta ad una sola corsia nella galleria Luzzeno di Mandello

Lo fa sapere la Prefettura, la misura sarà revocata dopo gli interventi di sistemazione

BELLANO – Anche per la giornata di oggi è previsto il mantenimento del restringimento ad una corsia nella galleria Luzzeno sulla carreggiata sud della SS36, all’altezza di Mandello.

La misura era già stata presa nel pomeriggio di ieri per consentire la ripresa della circolazione sulla statale, dopo la chiusura in mattinata per caduta di calcinacci. La disposizione, fa sapere la Prefettura, “verrà rivalutata a seguito dei lavori di rispristino e di bonifica”.

In nottata la super era stata completamente chiusa, fino alle 6 di questa mattina, per gli interventi di messa in sicurezza.

“Rimane costante da parte della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri un monitoraggio dinamico sull’andamento della viabilità lungo la SS 36 e la SP 72 – prosegue la nota della Prefettura – ai fini della pronta riattivazione dei presidi e delle misure previste dalla Pianificazione di Emergenza della Sponda Orientale del Lario, in caso di necessità”.