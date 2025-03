Possibili code per chi viaggia in direzione Milano

ABBADIA LARIANA – Autotreno in panne lungo la SS36 all’altezza poco dopo l’immissione di Abbadia Lariana in direzione Lecco (ore 18.10). Per consentire i soccorsi al mezzo nel tratto interessato è stato istituito il transito ad una sola corsia. Sul posto c’è il personale Anas. Possibili code per chi viaggia in direzione Milano.