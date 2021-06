Camper tedesco urta un albero, intervento dei Vigili del Fuoco a Bellano

L’urto ha provocato il distaccamento della parte superiore del camper

Con un automezzo dotato di braccio sollevatore è stata rimossa la parte pericolosa

BELLANO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, venerdì 4 giugno, sul lungolago di Bellano. Un turista di provenienza tedesca ha urtato una pianta con il suo camper causando il distacco della parte superiore.

Dal distaccamento volontario di Bellano è stata inviata un autopompa per la messa in sicurezza e collaborare con un automezzo dotato di braccio sollevatore del comune per la rimozione della parte pericolosa. Fortunatamente nell’incidente non si sono registrati feriti.