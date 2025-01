Cellulare alla guida, la Polizia Locale ritira una patente a Mandello

In vigore le modifiche al nuovo codice della strada

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni

MANDELLO – Anche a Mandello cominciano a sentirsi i primi effetti delle modifiche apportate al nuovo Codice della Strada entrate in vigore lo scorso 14 dicembre. I controlli effettuati dalle pattuglie della Polizia Locale hanno portato al primo ritiro di patente di guida ad un conducente che utilizzava il cellulare alla guida della propria auto.

Gli agenti addetti al controllo, constatando che il titolare di documento aveva meno di 20 punti sulla patente, oltre a contestare il verbale con la decurtazione di 5 punti, ritiravano la patente per l’applicazione della ‘sospensione breve’ di 7 giorni che andrà ad aggiungersi alla sospensione ulteriore di 15 giorni stabilita dal Prefetto: il trasgressore resterà 22 giorni senza patente.

I controlli da parte della Polizia Locale continueranno sia nei confronti di questa grave infrazione che verso altri comportamenti pericolosi per la sicurezza dei cittadini.

“Si rammenta che il rispetto delle norme serve non solo ad evitare pesanti sanzioni, che in alcuni casi possono portare al ritiro ed alla sospensione della patente o al sequestro della vettura ma, soprattutto, a prevenire comportamenti rischiosi per la sicurezza di tutti i cittadini” ricordano il sindaco Riccardo Fasoli e l’assessore alla sicurezza Sergio Gatti. “Un invito che la Polizia Locale di Mandello sente di estendere a tutta la cittadinanza, salviamo la patente ma soprattutto salviamo la nostra e l’altrui incolumità: meglio un cittadino senza patente che una patente senza cittadino”.