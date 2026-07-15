Chiazza nel lago ad Abbadia, ARPA esclude la presenza di idrocarburi: “Potrebbe trattarsi di una fioritura algale”

Esito positivo degli accertamenti svolti dai tecnici di Arpa

ABBADIA – Si sono concluse con esito rassicurante le verifiche effettuate da ARPA Lombardia dopo la segnalazione di una presunta chiazza di carburante nelle acque del lago, ad Abbadia Lariana, in prossimità del cantiere della nuova passerella ciclopedonale.

L’intervento dei tecnici del Dipartimento di Monza, Lecco e Sondrio è avvenuto lunedì 13 luglio intorno alle 14.45, in seguito alla segnalazione della presenza di una sostanza galleggiante nello specchio d’acqua compreso tra il porticciolo “La Rosa” e l’area di cantiere della ciclo pedonale. Sul posto erano già presenti i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, che insieme ai tecnici di ARPA hanno effettuato una ricognizione in barca per verificare la situazione.

“Dai controlli – fanno sapere dal dipartimento di Monza Lecco Sondrio guidato da Paolo Perfumi – è emerso che lungo la riva non era presente alcuna contaminazione, mentre al largo, a oltre quindici metri dalla costa, sono stati individuati soltanto lievi residui di una patina grigio chiaro, già in gran parte dispersi dall’azione del vento e delle correnti”.

Gli accertamenti hanno inoltre escluso che si trattasse di uno sversamento di carburante. “Le tracce osservate – proseguono da Arpa – non presentavano la tipica iridescenza degli idrocarburi né emanavano odori riconducibili a sostanze petrolifere”.

I tecnici non hanno individuato nemmeno una possibile origine dalla sponda. Per questo motivo, considerate le elevate temperature e le condizioni climatiche di questo periodo, non viene esclusa l’ipotesi che il fenomeno sia riconducibile a una fioritura algale, evento che può manifestarsi durante la stagione estiva nei laghi.