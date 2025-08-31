Ciclista 52enne urtato accidentalmente da un altro biker: finisce in ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina alle 8.50 circa a Lierna lungo in via Roma. Sul posto ambulanza e automedica

LIERNA – Un ciclista di 52 anni è rimasto ferito questa mattina a Lierna, lungo via Roma, a seguito di un incidente che ha coinvolto due biciclette. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato urtato accidentalmente da un altro ciclista, perdendo l’equilibrio e cadendo rovinosamente a terra.

L’episodio si è verificato attorno alle 8.48. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza del Soccorso Bellanese e un’automedica. Il ciclista ha riportato una lussazione al gomito. Dopo le prime cure, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Lecco, dove è giunto intorno alle 10.20