Ciclista investito a Varenna, 56enne portato in ospedale

L’incidente poco dopo le 16:30 di oggi, lungo via IV Novembre

VARENNA – Un uomo di 56 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a seguito di un investimento in via IV Novembre, a Varenna. L’incidente è avvenuto alle 16:30 circa e ha coinvolto un ciclista, colpito da un veicolo in transito lungo la strada che costeggia il centro abitato.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la centrale operativa Soreu Laghi ha attivato un’ambulanza del Soccorso Bellanese e un’automedica. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono note le cause esatte dell’investimento.