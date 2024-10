E’ successo nel primo pomeriggio di sabato

ABBADIA – Attenzione lungo la Statale 36, un’auto di è ribaltata in direzione nord, all’altezza dell’uscita per Abbadia Lariana. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, in posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con incolonnamenti sulla tratta.