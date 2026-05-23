Colico, arrestato 35enne: deve scontare oltre due anni di carcere

Provvedimento dei Carabinieri su disposizione del Tribunale di Lecco

L’uomo, condannato per ricettazione e concorso in rapina aggravata, deve scontare una pena complessiva di circa due anni e sei mesi di reclusione

COLICO – I Carabinieri della Stazione di Colico hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un uomo di 35 anni, italiano e residente in paese.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Lecco, riguarda un cumulo di pene concorrenti derivanti da precedenti condanne. L’uomo era stato infatti riconosciuto colpevole per reati di ricettazione e concorso in rapina aggravata, commessi in provincia di Lecco negli anni 2014 e 2017.

A seguito dell’arresto, il 35enne dovrà scontare una pena complessiva di circa due anni e sei mesi di reclusione.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecco, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.