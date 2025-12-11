Colico. Bocconi avvelenati in località Laghetto, si raccomanda la massima prudenza

In corso una bonifica dell’area

Intervento dell’Unità Cinofila Antiveleno dei Carabinieri Forestali

COLICO – A informare la cittadinanza è stato lo stesso Comando di Polizia Locale Associata Alto Lario attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune di Colico: “In località Laghetto, nei pressi della Chiesa di San Fedele, è stata segnalata la presenza sospetta di presunti bocconi o esche avvelenate. L’Unità Cinofila Antiveleno dei Carabinieri Forestali è già intervenuta ed è in corso una bonifica dell’area”.

Il comune raccomanda la massima prudenza, in particolare ai proprietari di animali domestici e invita i cittadini a segnalare tempestivamente alla Polizia Locale eventuali elementi utili al numero 345 6213424.

“Si ricorda inoltre l’importanza di non diffondere sui social informazioni non verificate, ma di contattare prima le autorità competenti. Grazie per la collaborazione”.