Colico. Brutta caduta in bici, un uomo soccorso in gravi condizioni

Ambulanze, automedica ed elisoccorso in via Campione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica

Coinvolta anche una seconda persona che è stata trasportata all’ospedale con traumi alle gambe

COLICO – Un grave incidente in bicicletta ha visto coinvolte due persone poco dopo le ore 19 di oggi, domenica 3 novembre, a Colico. I due, che viaggiavano sulla stessa bici, si sarebbero schiantati contro il muro di una abitazione in via Campione all’incrocio con via Santinetta, ancora da chiarire le cause dell’incidente.

I soccorsi sono intervenuti in codice rosso, sul posto anche l’elisoccorso da Como, oltre alle ambulanze della Croce Rossa di Colico e del Soccorso Bellanese e all’automedica da Colico. Particolarmente gravi le condizioni di uno dei due che è stato elitrasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso (molto critico) per via dei traumi alla testa e al volto.

L’altra persona coinvolta nell’incidente, che non sarebbe in pericolo di vita, avrebbe invece riportato traumi alle gambe ed è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in ambulanza in codice giallo (mediamente critico). Spetterà ora alle forze dell’ordine capire la dinamica dell’incidente.