Colico, cade da un albero. Ferito gravemente, trasportato in ospedale

Trasportato in ospedale in codice rosso dopo la caduta da un albero

L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico

COLICO – Sfortunato incidente nella tarda mattinata di sabato a Colico dove un uomo è stato soccorso dopo essere caduto da un albero, presumibilmente nel corso di lavori di giardinaggio.

E’ successo in via Cariola, in località Piona. Il ferito è stato raggiunto dall’ambulanza della Croce Rossa di Colico e da un’automedica del 118. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gravedona.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato un serio trauma cranico