Probabile causa del tracollo un malore

Intervenuti sul luogo dell’incidente in via San Carlo un’ambulanza, un’automedica e la Polizia locale

COLICO – Caduta fatale nel tardo pomeriggio a Colico. Vittima una signora di 92 anni che, probabilmente colta da un malore, ha impattato la testa al suolo dopo il tracollo, morendo sul colpo.

L’anziana donna, poco prima della disgrazia, stava camminando lungo via San Carlo, frazione Laghetto. Intervenuti sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Colico, insieme alla Polizia locale. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 92enne.