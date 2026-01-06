Colico, candele di ghiaccio nella galleria: SS36 chiusa per sicurezza nel pomeriggio

Intervento dei Vigili del Fuoco su richiesta di Anas

COLICO – Candele di ghiaccio sospese sopra la corsia di sorpasso di una delle gallerie situate lungo la Statale 36 (in direzione sud), nel tratto che attraversa il territorio di Colico. Una situazione potenzialmente pericolosa per chi stava percorrendo il tunnel, tanto da rendere necessario il blocco temporaneo del traffico.

Il problema si è manifestato nel primo pomeriggio di oggi, martedì, 6 gennaio. Le basse temperature, unite alle infiltrazioni d’acqua, hanno favorito la formazione di vere e proprie candele di ghiaccio sulla volta della galleria. Elementi instabili che incombevano sulla carreggiata e che avrebbero potuto staccarsi da un momento all’altro.

A segnalare il problema è stato il personale Anas, con l’arrivo sul posto anche dei Vigili del Fuoco. Concluso l’intervento di messa in sicurezza, la circolazione sulla Statale 36 è stata regolarmente ripristinata.