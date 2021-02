Casa “a luci rosse” in frazione Laghetto di Colico

La Polizia Locale interrompe l’attività. Il comandante: “Pericolosa per salute e decoro”

COLICO – Una casa vacanze trasformata in luogo per incontri sessuali: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale associata dell’Alto Lario che nei giorni scorsi sono intervenuti a Colico in località Laghetto per mettere fine all’attività.

L’intervento è nato dopo che in zona erano stati notati movimenti sospetti di persone e veicoli verso quell’abitazione. All’interno, gli agenti hanno identificato tre donne di origine straniera e un transessuale che “esercitavano l’attività di meretricio – spiegano dalla Locale – e le cui prestazioni sessuali sono risultate essere diffusamente pubblicizzate e ‘recensite’ in rete”.

L’attività è stata immediatamente interrotta e l’appartamento è stato liberato. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti utili a vagliare la posizione di tutti i soggetti coinvolti, “ma sicuramente – spiega il comandante Edoardo Di Cesa – è stata interrotta una attività altamente pericolosa per la salute pubblica nonché causa di grave nocumento della sicurezza urbana”.

Il riferimento è all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e l’intervento in questione è parte dei controlli “di prevenzione e repressione di comportamenti che favoriscano il diffondersi dell’epidemia da Covid”.

“L’attenzione e la conoscenza del territorio sono e saranno sempre la nostra peculiarità e la nostra mission e sono ciò che ci ha permesso il raggiungimento dei risultati sopradescritti” conclude il comandante.