Colico, controlli serrati dei Carabinieri per arginare lo spaccio sul territorio

COLICO – Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lecco, impegnati nella prevenzione e nel contrasto ai reati, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nel comune di Colico, è stato effettuato un nuovo servizio coordinato, che ha visto l’impiego di più pattuglie dislocate nelle principali aree urbane ed extraurbane.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 60 automezzi e identificate 95 persone. L’operazione ha consentito inoltre di recuperare 2 grammi di sostanza stupefacente, mentre un 49enne italiano è stato segnalato all’autorità prefettizia quale assuntore.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sicurezza che il comando provinciale di lecco svolge quotidianamente a tutela della legalità e della tranquillità della comunità locale.