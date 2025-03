Colico e Bellano piangono Mattia e Ivan, morti in un tragico incidente

Dolore a Colico dove Mattia, ma anche Ivan, residente a Bellano, erano molto conosciuti

Le condoglianze della sindaca Gilardi: “Non ci sono parole”

COLICO/BELLANO – “Il paese è sconvolto da questa notizia”. Non riesce a dire altre parole Davide Ielardi, vicesindaco di Colico. Il paese dell’alto lago si è risvegliato nel peggiore dei modi questa mattina, domenica 23 marzo: è colichese infatti una delle due vittime del tragico incidente stradale avvenuto nella notte nella galleria di Pusiano.

Si tratta di Mattia Mazzina, classe 1982, nato a Morbegno ma residente in paese. ‘Un bravo ragazzo’, come viene ricordato da chi lo conosceva. Titolare della Tekno Pellet, azienda per l’installazione e manutenzione/riparazione delle stufe a pellet, Mattia, papà di due bambini, era una persona molto conosciuta. “Non ci sono parole per commentare quanto accaduto. Esprimo la mia vicinanza e le condoglianze per la famiglia di Mattia – il commento del sindaco di Colico Monica Gilardi – non lo conoscevo direttamente, ma era molto conosciuto tra i suoi coetanei”.

L’altra vittima è Ivan Mezzera, residente non lontano, a Bellano. Proprio domani, 24 marzo, Ivan, classe 1981, avrebbe compiuto 44 anni. Di lui parlano come di “un ragazzo sveglio e simpatico, amante dello sport”. Lavorava in un’azienda di Dervio e in paese, ma anche a Colico, era conosciuto. Era lui alla guida della Volkswagen Golf che verso le 2.15 si è schiantata frontalmente contro un pick up della Ford, all’interno del tunnel di Pusiano. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo ai due amici. La terza persona che viaggiava con loro, un 30enne residente a Cino, in Valtellina, è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’Ospedale Manzoni di Lecco.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, una Opel Corsa bianca con a bordo tre giovani valtellinesi che stava sopraggiungendo e non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto. Due di loro, un 28enne e un 20enne di Sondrio, sono stati portati in ospedale mentre il terzo, un 22enne di Rogolo, ha rifiutato le cure mediche.

Sulle cause del sinistro sono in corso tutti gli accertamenti del caso: i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri di Como, intervenuti sul posto e che stanno ora conducendo le indagini. A Colico e a Bellano restano intanto il dolore e lo sgomento per la scomparsa prematura di due persone care e molto apprezzate.