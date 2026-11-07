Colico. E’ grande il dolore per la morte dell’Alpino Giuseppe Alietti, aveva 84 anni

E’ stato capogruppo di Colico e Consigliere della Sezione di Colico “Alto Lario”

“Un esempio di attaccamento ai valori fondanti della nostra associazione”

COLICO – E’ morto oggi, sabato 7 novembre, l’Alpino Giuseppe Alietti, lasciando un vuoto profondo nella Sezione “Alto Lario” di Colico, nel Gruppo Alpini di Colico e in tutti coloro che hanno condiviso con lui tanti anni di vita associativa. Nato il 3 aprile 1942, Giuseppe Alietti ha ricoperto il ruolo di Capogruppo di Colico dal 2005 al 2019 ed è stato Consigliere della Sezione di Colico “Alto Lario” dal 1976 al 1978 e dal 1989 ad oggi.

Per decenni ha vissuto con grande partecipazione la vita della Sezione, prendendo parte in prima fila alle Adunate Nazionali, di Raggruppamento e a tutte le manifestazioni sezionali. Tra queste, anche la commemorazione del 50° anniversario della fondazione della Sezione, svoltasi a Colico nel 2023.

“Il suo impegno non era soltanto legato alle grandi occasioni, Giuseppe era una presenza costante e discreta, un punto di riferimento per gli Alpini e per quanti frequentavano la sede della Sezione – ricorda il Presidente Stefano Foschini – ogni venerdì sera era sempre presente nella sede della Sezione per accogliere gli alpini e gli ospiti, un esempio di attaccamento ai valori fondanti della nostra associazione: bandiera, patria, onore ai caduti e costante esempio di solidarietà e amicizia. In tante occasioni mi sono rivolto a lui, prima da Segretario e poi da Presidente, per ricevere consigli e suggerimenti, e lui era sempre pronto ad aiutarti e a rimboccarsi le maniche”.

Giuseppe lascia il ricordo di un Alpino profondamente legato al Gruppo, alla Sezione e ai valori che ne hanno accompagnato il cammino associativo. Una presenza che, per tanti anni, ha saputo testimoniare con semplicità e continuità lo spirito Alpino. Il presidente della Sezione Stefano Foschini, il past-presidente Luigi Bernardi, il Consiglio Direttivo e tutti i Capigruppo della Sezione “Alto Lario” di Colico lo ricordano con grande affetto e sono vicini ai familiari in questo difficile momento.

I funerali saranno celebrati a Colico, presso la Chiesa Parrocchiale di Villatico, martedì 10 novembre alle ore 14.30.