Colico e la sezione Ana Alto Lario piangono l’Alpino Gianni Caccia

Originario di Pianello del Lario, faceva parte dell’Unità di Protezione Civile dell’Ana “Alto Lario” di Colico

“Volontario affidabile nei momenti di necessità, era anche un amico durante le pause di lavoro”

COLICO – Il Gruppo Alpini Alto Lario e la città di Colico piangono l’alpino Gianni Caccia morto nella giornata di oggi, 15 ottobre, all’età di 76 anni. Nato il 5 agosto 1945 a San Bartolomeo Val Cavargna (CO) da sempre iscritto al Gruppo Alpini di Pianello del Lario. Oltre a essere componente della Fanfara Alpina Alto Lario, dal 2009 è stato un volontario dell’Unità di Protezione Civile della Sezione Ana “Alto Lario” di Colico.

“Dal primo intervento, svolto nel corso del devastante terremoto in Abruzzo, ha sempre risposto all’appello in occasione delle piccole e grandi emergenze che hanno devastato il nostro territorio. Volontario affidabile nei momenti di necessità, era anche un amico durante le pause di lavoro – ricorda il Presidente Sezione Ana Alto Lario Stefano Foschini -. Sempre presente alle Adunate Nazionali, di Raggruppamento e in tutte le manifestazioni Sezionali la sua figura non passava mai inosservata. Col suo strumento e con la sua barba fluente svettava nella massa degli Alpini in sfilata: era stato immortalato con il suo strumento anche nel Calendario Storico Ufficiale dell’Associazione Nazionale Alpini del 2017“.

Il Presidente della Sezione, Stefano Foschini, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari della Unità di Protezione Civile della Sezione lo ricordano con affetto e sono vicini ai familiari in questo difficile momento. I funerali saranno celebrati domani, sabato 16 ottobre, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchia di Pianello del Lario.