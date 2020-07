Colico, elicottero atterra e si ribalta su un fianco: salvi gli occupanti

Atterraggio di emergenza per un elicottero a Colico

Il mezzo si è ribaltato su un fianco, solo lievi ferite per le tre persone a bordo

COLICO – Sarebbe stato un problema tecnico a costringere il pilota di un elicottero ad effettuare un atterraggio di emergenza mentre sorvolava la zona di Colico. Il mezzo ha toccato terra in un prato in prossimità del lido, una manovra riuscita solo in parte e finita con il ribaltamento dell’elicottero su un fianco.

Fortunatamente i tre occupanti sono usciti autonomamente dal mezzo e avrebbero riportato solo qualche contusione ed escoriazioni. Si tratta di una donna di 48 anni e due uomini di 57 e 55 anni. Per soccorrerli è intervenuto l’elicottero del 118 insieme alla Croce Rossa di Colico, i Vigili del Fuoco e la Polizia.

Per i tre non è stato necessario il trasporto in ospedale.