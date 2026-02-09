Colico. In fiamme una sauna esterna, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme nella tarda serata di ieri, domenica

Le fiamme in una zona poco accessibile ai mezzi pesanti

COLICO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti da Morbegno con due mezzi e dal distaccamento di Bellano con un’autopompa per un incendio scoppiato in una zona poco accessibile ai mezzi pesanti.

L’allarme è scattato intorno alle ore 23 di domenica, ieri, a Colico, a fuoco una sauna esterna. Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore e mezza.