Colico, incendio all’azienda di rifiuti, intervengono i pompieri

E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio

COLICO – Fiamme nella notte nel capannone della Seval di Colico, l’azienda in via alla Croce specializzata nello smaltimento e recupero di prodotti elettronici e elettrodomestici.

Il rogo si sarebbe sprigionato nei locali interni al fabbricato e avrebbe interessato anche parte del tetto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con più squadre per spegnere le fiamme, hanno dovuto lavorare per circa tre ore per avere la meglio sul rogo.

Secondo le prime verifiche, il fuoco potrebbe essersi originato da un muletto, forse per un malfunzionamento, che era posteggiato all’interno del capannone. Gli accertamenti dei Vigili del Fuoco chiariranno le cause effettive.

Un altro intervento, a Calco

Nella stessa notte, i pompieri sono dovuti intervenire dalla parte opposta della provincia, a Calco, per un allagamento in una filiale della banca BMP dovuto al temporale.