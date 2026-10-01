Colico, incidente in via Nazionale Nord: coinvolto un giovane di 25 anni

Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo

COLICO – Un giovane di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Colico, lungo via Nazionale Nord.

L’incidente si è verificato intorno alle 13. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Colico, con l’intervento dei Carabinieri del Comando di Lecco e dei Vigili del Fuoco di Sondrio.

Il 25enne è stato soccorso e successivamente trasportato in ospedale in codice giallo, quindi con un quadro che ha richiesto il trasferimento per le cure e gli accertamenti del caso.

Restano invece ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente, anche se dalle prime informazioni pare che il giovane abbia fatto tutto da solo, senza coinvolgere altri mezzi.