Colico, investito in bici, ragazzo di 15 anni elisoccorso e trasportato in ospedale

Paura per un giovane di 15 anni investito in bicicletta

Elisoccorso al Sant’Anna di Como con un trauma cranico

COLICO – E’ stato elisoccorso all’Ospedale Sant’Anna di Como con un serio trauma cranico il ragazzo di 15 anni investito, nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, mentre era in bici. E’ successo a Colico, in via Vignolo.

Immediata la chiamata ai soccorsi, scattata in codice rosso: sul posto si sono portate la Croce Rossa di Colico, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Como.

Il giovanissimo è stato stabilizzato sul posto e quindi trasferito all’ospedale comasco in elisoccorso, in codice giallo.