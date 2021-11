Un sessantenne in stato confusionale sui binari, tratto in salvo dagli agenti

il sindaco Gilardi ringrazia gli agenti: “E’ stato sventato un dramma”

COLICO – Poteva finire in tragedia l’episodio accaduto domenica lungo la linea ferroviaria a Colico e invece, per fortuna, la vicenda si è conclusa con un lieto fine grazie all’intervento della Polizia Locale che ha allontanato dai binari una persona in stato confusionale.

Alcuni operatori della Polizia Locale di Como, impegnati a Colico in controlli stradali e contro lo spaccio, nei pressi della stazione ferroviaria di Piona, hanno avuto la segnalazione di un uomo che camminava sui binari del treno; coordinandosi immediatamente con il capostazione hanno trovato e raggiunto la persona, portandola in salvo. Si trattava di un sessantenne residente in Valtellina che è stato rassicurato e riconsegnato alle cure dei propri familiari e dei servizi sociali del suo comune di residenza.

Il sindaco Monica Gilardi ha voluto esprimere “la gratitudine e la stima di tutto il paese al Corpo di Polizia Locale. È stato sventato un dramma” ha sottolineato il primo cittadino.