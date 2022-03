Sventato dai carabinieri un tentativo di furto a Colico, arrestato il ladro

Il Comune: “L’uomo armato avvistato dai cittadini era un militare in borghese”

COLICO – E’ finito con l’arresto il furto tentato da un malintenzionato a Colico, in via Villatico. Il ladro è stato fermato dai Carabinieri intervenuti sul posto dopo una segnalazione.

La scena sarebbe stata vista da alcuni testimoni che avrebbero notato un uomo armato di pistola. Il sindaco di Colico, a fronte anche di versioni dell’accaduto riportate sui social, ha voluto tranquillizzare la cittadinanza:

“Non c’è stata alcuna fuga di uomini armati e nessun passante è stato minacciato per le vie di Colico – ha spiegato Monica Gilardi in una nota – L’uomo armato avvistato in via villatico era un militare in borghese della locale stazione Carabinieri, impegnato in un’operazione di polizia”.