Colico. Malore sul lungolago, donna soccorsa in gravi condizioni

L’allarme poco prima delle ore 12 sul lungolario Polti
La 55enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza
COLICO – Malore sul lungolario Polti a Colico, poco prima delle ore 13 di oggi, martedì 13 ottobre. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi: sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Sondrio, allertata anche un’ambulanza del Soccorso Bellanese.
Coinvolta una donna che avrebbe accusato un malore improvviso. La 55enne è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni (codice rosso).
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