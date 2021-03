Il giovane, residente in provincia di Sondrio, è stato fermato nei giorni scorsi nei pressi della stazione di Colico

COLICO – Prosegue l’attività di controllo delle stazioni ferroviarie, svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con particolare attenzione all’area dell’Alto Lago

Nel corso delle attività i Carabinieri della Stazione di Colico, impegnati in un servizio di controllo dell’area vicino la locale stazione ferroviaria, hanno tratto in arresto, un 29enne, residente nella vicina provincia di Sondrio, noto alle Forze di Polizia, sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, per inosservanza dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

L’arrestato, associato alla Casa Circondariale di Lecco, è stato posto a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che, nel convalidare l’arresto, ha disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere.