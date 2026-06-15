Colico. Paura in SS36 per un’auto in contromano

L’episodio è accaduto sabato pomeriggio

Il video di un automobilista è diventato virale sui social: “Ho rischiato le penne”

LECCO/COLICO – Paura sabato pomeriggio lungo la Strada Statale 36, nei pressi di Colico, dove un’automobile è stata ripresa mentre percorreva la carreggiata nella direzione opposta a quella consentita. L’episodio, documentato da un automobilista e successivamente diffuso sui social network, ha suscitato grande preoccupazione tra gli utenti della strada.

Le immagini mostrano il veicolo avanzare contromano lungo un tratto dell’importante arteria che collega il territorio lecchese alla Valtellina. Gli automobilisti che si sono trovati sulla stessa carreggiata hanno dovuto prestare la massima attenzione per evitare conseguenze potenzialmente drammatiche.

L’accaduto riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale sulla SS36, dove negli ultimi anni non sono mancati casi simili. Episodi di veicoli che imboccano erroneamente la superstrada nel senso sbagliato continuano infatti a rappresentare un serio rischio per la circolazione e per l’incolumità degli utenti.

Fortunatamente, in questa circostanza non si sono registrati incidenti né feriti. Tuttavia, il video dell’accaduto ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli e migliorare la segnaletica nei punti più critici della rete stradale.