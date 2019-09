Chiusa la SS36 in direzione Nord a Colico

In corso la rimozione di alcuni rami pericolanti

COLICO – La comunicazione di Anas è arrivata alle 14.20 di oggi, domenica 8 settembre: “Sulla strada statale 36 è provvisoriamente chiusa la carreggiata Nord in corrispondenza del km 90,800 a Colico a causa di alcuni rami pericolanti”.

E’ in corso l’intervento per rimuovere i rami pericolanti: “Il personale di Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.