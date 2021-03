Prosegue incessante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

Nelle ultime settimane identificate 220 persone e controllati 101 veicoli

COLICO – Prosegue in modo efficace e incessante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri nell’area dell’Alto Lago. Dopo la denuncia, lo scorso 10 marzo, nella frazione Villatico di Colico, di un 56enne del posto, trovato con 7,5 grammi di “cocaina” e 22 grammi di “hashish”, nella mattinata di sabato 13 marzo, nel contesto di un’ulteriore specifico servizio, i militari della Stazione di Colico hanno arrestato un cittadino marocchino trovato in possesso di cocaina.

All’uscita “Piona di Colico” della SS36, il Comandante della Stazione, che stava capeggiando i servizi specifici, ha intercettato con il proprio personale una Mercedes sospetta, dalla quale, dopo un rocambolesco inseguimento, in località Gravina, è sceso improvvisamente un giovane marocchino che si è dato alla fuga nei campi. Il magrebino, durante l’inseguimento, è stato costretto ad arrendersi poiché, una volta circondato, è finito in un cespuglio di rovi.

I militari dopo avergli rinvenuto indosso un involucro con 20 grammi di “cocaina” e rilevato che era già destinatario di un Decreto di Espulsione del Questore di Lecco, del dicembre 2019, lo hanno dichiarato in arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale”. Dopo aver passato il fine settimana nella camera di sicurezza, in sede di giudizio direttissimo l’Autorità Giudiziaria, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Dopo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura il 26 febbraio scorso sul fenomeno dello spaccio a Dervio e Colico, l’Arma ha sinora impiegato nell’Alto Lago complessivamente 75 militari, identificato 220 persone, controllato 101 veicoli, arrestato una persona e denunciata un’altra, sequestrando complessivamente 27,5 grammi cocaina e 22 grammi hashish.

L’Arma dei Carabinieri sta dando la massima importanza alla necessità di presidiare più efficacemente il territorio dell’Alto Lago, ove è presente ordinariamente come forza di polizia per contrastare la criminalità diffusa la sola Stazione dei Carabinieri di Colico. Questo territorio, infatti, è molto sensibile poiché crocevia di tre province, sulle cui direttrici passano spesso traffici illeciti, ma anche perché sono presenti insediamenti industriali ed è polo turistico importante del lecchese. D’intesa con il Sindaco di Colico Monica Gilardi, la Comunità Montana e la Regione Lombardia, l’Arma sta portando avanti, altresì, il progetto di realizzazione una nuova Caserma dei Carabinieri che verrà anche potenziata con personale e strumenti all’avanguardia.