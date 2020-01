Colico, stampo da 200 kg cade sulla gamba di un operaio

Infortunio sul lavoro in un’officina meccanica a Villatico di Colico

Operaio soccorso per un trauma alla gamba

COLICO – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo il lavoratore rimasto ferito in un incidente in azienda in località Villatico di Colico.

L’uomo, un 54enne, è rimasto ferito dalla caduta di uno stampo dal peso di circa 200 chili che gli ha schiacciato una gamba.

In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 insieme alla Croce Rossa e ai Vigili del Fuoco, Dopo le prime cure, l’operaio è stato caricato in ambulanza e trasferito all’ospedale di Lecco.