Colico. Tenta di sfuggire ai Carabinieri, arrestato spacciatore

Inseguimento lungo la statale 36

Esce di strada e i Carabinieri lo catturano

COLICO – I Carabinieri della stazione di Colico, durante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in occasione del controllo dell’area boschiva in località Posallo, hanno intercettato una Opel Astra che, alla vista della pattuglia, ha accelerato improvvisamente cercando la fuga lungo SS36, in direzione di Lecco.

E’ successo nella tarda serata di ieri, 3 marzo, l’autista della Opel Astra, inseguito dalla pattuglia dei Carabinieri di Colico, ha perso il controllo del veicolo, finendo a margine della strada, dove è stato raggiunto e fermato dai militari che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Y.M., 24enne, cittadino del Marocco, noto alle forze di polizia, irregolare sul territorio nazionale.

La perquisizione ha consentito di rinvenire due telefoni cellulari e la somma in cotanti di 3.205 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato, nella mattinata di oggi è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.