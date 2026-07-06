Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: rafforzati i controlli sul territorio di Colico

Il Comitato si è riunito questa mattina in Prefettura

Potenziato ulteriormente l’azione di presidio da parte delle Forze dell’ordine

COLICO – Più capillare presidio del territorio e rafforzamento dei controlli nel comune di Colico, per garantire sempre più elevate condizioni di sicurezza e legalità. Le misure sono state decise nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi questa mattina in Prefettura a Lecco.

Nel corso dell’incontro è stata svolta un’approfondita analisi della situazione del Comune. In particolare, nel corso dell’anno il trend dei reati mostra una flessione rispetto all’analogo periodo del 2025, grazie ai servizi di prevenzione e controllo già messi in campo, tra i quali i servizi ad alto impatto.

In tale ambito, con l’obiettivo di garantire sempre i massimi standard di sicurezza su un territorio che presenta peculiari caratteristiche geografiche, una notevole estensione, e una vocazione turistica con un rilevante afflusso di visitatori nel periodo estivo, il Comitato ha ritenuto di potenziare ulteriormente l’azione di presidio da parte delle Forze dell’ordine. Ciò consentirà di garantire una ancora migliore fruibilità degli spazi pubblici e della vivibilità urbana, con positivi effetti anche sulla percezione di sicurezza.

Nell’ambito della complessiva strategia decisa dal Comitato, proseguiranno inoltre servizi ad alto impatto nel Comune di Colico, le cui modalità saranno definite in sede tecnica secondo le valutazioni del Questore, d’intesa con il Comando Provinciale dei Carabinieri e con il concorso della Polizia Locale.

I servizi saranno orientati in modo mirato verso le aree e le fasce orarie ritenute maggiormente sensibili, sulla base delle valutazioni operative delle Forze di polizia e degli elementi forniti dall’Amministrazione comunale.

È stata inoltre sottolineata l’importanza di un costante raccordo informativo tra Comune, Polizia Locale e Forze di polizia statali, in modo che le segnalazioni provenienti dal territorio possano essere tempestivamente condivise e consentire interventi più tempestivi ed efficaci.

All’incontro, insieme al Vicario della prefettura, hanno partecipato il Vice Sindaco di Colico, l’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Lecco, il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Provinciale.