Nei controlli sul lago imposta la chiusura anche di un locale al Moregallo

Consumazione al tavolo e ‘intrattenimento musicale’

MANDELLO – Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con particolare attenzione alle verifiche sul rispetto della normativa anti covid-19.

Oltre alla chiusura temporanea composta ad un ristorante del lungolago di Malgrate (vedi qui l’articolo) i Carabinieri della Stazione di Valmadrera hanno proceduto a verifiche e controlli anche ad un locale della località Moregallo di Mandello del Lario.

I Carabinieri, si legge in una nota dell’Arma, avrebbero accertato che veniva “consentita la consumazione al tavolo, nonché l’intrattenimento musicale, in violazione della citata normativa”.

Così come per ‘attività malgratese, anche per il locale di Moregallo è stata imposta la chiusura di cinque giorni e una sanzione amministrativa.