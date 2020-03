Coronavirus. Mandello piange due morti, 11 casi di contagio in paese

Prime due vittime per Coronavirus a Mandello, undici i contagiati

Il sindaco: “Evitate di incontravi anche tra parenti se non abitate insieme”

MANDELLO – Il bollettino quotidiano del Comune di Mandello è il più drammatico degli ultimi giorni: la cittadina lariana conta le prime vittime dell’epidemia di Coronavirus, sono due i morti. Si tratta di due anziani residenti in paese.

I casi di contagio ufficiali sono saliti a 11. “Cari concittadini – scrive il sindaco Riccardo Fasoli – con le prime informazioni assunte ormai 15 giorni fa, io per primo avevo minimizzato la situazione. Da diversi giorni è però evidente che la problematica più grande sia la contagiosità e la necessità di importanti cure mediche. Vi prego di prestare particolare attenzione al rispetto delle regole per voi stessi e per gli altri. Cercate di frequentare solo le persone che vivono in casa con voi”.

Il sindaco ha espresso cordoglio per la tragica scomparsa di due cittadini e vicinanza alle loro famiglie.

“Uscite solo per necessita: spesa, farmacia, medico, giretto con l’animale domestico sotto casa. In caso di infortunio in montagna o durante camminate sara’ difficile assicurare interventi di soccorso. Quindi, evitate. No pic-nic, no prendere il sole in spiaggia. Fate attivita’ fisica in casa o in giardino. Non e’ per sempre ma ora e’ necessario”.