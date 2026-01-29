Crolla porzione di edificio nel nucleo storico di Vestreno: sul posto i Vigili del Fuoco

L’intervento è avvenuto questo pomeriggio, giovedì

L’edificio risulta disabitato e non ci sono feriti. Interessate le linee elettriche

BELLANO – Intervento del Comando Vigili del Fuoco di Lecco nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, a Vestreno dove è crollata una porzione di edificio nel nucleo storico in parte sulla via Selvatica angolo Via S.Paolo, coinvolgendo solo parzialmente altri edifici.

Gli immobili interessati risultano essere disabitati e non ci sono feriti. Sono state interessate le linee elettriche, tanto che personale Enel è uscito sul posto ed è impegnato nelle verifiche e ripristino.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diverse squadre e una APS (Autopompa serbatoio) del Distaccamento di Bellano.