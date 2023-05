Crollata, causa frana, la volta di una galleria lungo la SP72 a Fiumelatte a Varenna – IN AGGIORNAMENTO

Una grossa frana la causa del crollo della volta della galleria

Chiusa la strada nel tratto interessato dal crollo

VARENNA – Si è sfiorata la tragedia questa mattina nel comune di Varenna in prossimità della frazione Fiumelatte a causa del crollo di una parte della volta di una galleria situata lungo la SP72, causata da una grossa frana che si è staccata dal versante montuoso. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi. Non dovrebbero esserci ne persone ne mezzi coinvolti.

La frana si è registrata nella mattìnata di oggi ed è scesa sopra la galleria posta poco prima della frazione Fiumelatte di Varenna (in direzione Nord, provenendo da Lecco in direzione Varenna), aprendo una voragine sulla volta che non ha retto, facendo crollare sulla carreggiata sassi e pezzi di cemento.

Queste al momento le uniche informazioni disponibili.

Seguiranno qui aggiornamenti non appena possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45

Si stimano siano franati circa 500 metri cubi di di materiale tra roccia e fango.

Sul posto stanno proseguendo le operazioni di monitoraggio.

TRENI – Resta bloccata la tratta Milano – Tirano dove si registrano ritardi e cancellazioni.

VIABILITA’ – Ci sono ripercussioni anche sul traffico lungo la SP72.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00

Bloccati anche i treni. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con il supporto delle squadre SAF (speleo alpino fluviali) per le verifiche della zona impervia sa dove si sarebbe staccata la frana facendo crollare una parte della volta della galleria.

In arrivo anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per un sorvolo dall’alto.

La strada è stata completamente chiusa nel tratto interessato, presenti anche Polizia, Carabinieri e personale RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Sul posto anche la Provincia di Lecco, ente proprietario della SP72, con il consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli.

Operazioni in corso.