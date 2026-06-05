Cucciolo di capriolo intrappolato in una buca al Moregallo, i Vigili del Fuoco lo salvano

L’animale si trovava al di sotto della sede stradale a bordo lago
Una volta portato in zona sicura, visto che non aveva lesioni, è stato rilasciato in ambiente
MANDELLO – Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 16 di oggi (venerdì 5 giugno), in località Moregallo, per soccorrere un animale.
La squadra nautica della sede centrale e un’autopompa d’appoggio hanno recuperato un piccolo di capriolo finito in una buca al di sotto della sede stradale a bordo lago. Una volta portato in zona sicura, valutato che non aveva lesioni, è stato rilasciato in ambiente.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.