Cucciolo di capriolo intrappolato in una buca al Moregallo, i Vigili del Fuoco lo salvano

L’animale si trovava al di sotto della sede stradale a bordo lago

Una volta portato in zona sicura, visto che non aveva lesioni, è stato rilasciato in ambiente

MANDELLO – Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 16 di oggi (venerdì 5 giugno), in località Moregallo, per soccorrere un animale.

La squadra nautica della sede centrale e un’autopompa d’appoggio hanno recuperato un piccolo di capriolo finito in una buca al di sotto della sede stradale a bordo lago. Una volta portato in zona sicura, valutato che non aveva lesioni, è stato rilasciato in ambiente.