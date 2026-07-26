Danneggiano le moto nel parcheggio della stazione di Bellano, fermati due giovani vandali

Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, il sindaco ha allertato subito le forze dell’ordine

Presi i due giovani (uno è minorenne) autori del gesto: “Un fatto inaccettabile”

BELLANO – “Questa notte un atto di importante vandalismo ha interessato il parcheggio della stazione di Bellano, dove due ragazzi, di cui uno minorenne, hanno vandalizzato tre motocicli. Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, che ringrazio molto, ho subito informato le forze dell’ordine tramite la chiamata al 112 e direttamente ai Carabinieri di Bellano“.

A raccontare la vicenda è stato lo stesso sindaco di Bellano Antonio Rusconi che ha stigmatizzato il comportamento dei due giovani, ringraziando invece le forze dell’ordine per il tempestivo intervento.

“Ringrazio i Carabinieri e la Polizia Stradale intervenuti, che hanno prontamente rintracciato i due giovani autori del gesto. Un fatto inaccettabile per Bellano e che grazie al senso civico e la collaborazione dei cittadini è stato prontamente individuato e gli autori consegnati ora alla giustizia. Una notte diversa dal solito, che spero proprio di non dover ripetere. Ma anche un fatto che testimonia la prontezza di intervento delle forze dell’ordine, l’importanza del presidio della caserma dei Carabinieri di Bellano e il senso civico di cittadini che si sono subito attivati con un’azione di controllo di vicinato che ha portato all’individuazione dei responsabili”.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della collaborazione di tutti: “Abbiamo dimostrato che Bellano è pronta a reagire alla delinquenza. Anche grazie alle telecamere che ormai supervisionano molte zone del paese. Un invito quindi ai cittadini di non temere e chiamare il 112 in caso fossero testimoni di eventuali fatti come questo in futuro.

Un grazie riconoscente al Comandante Gennaro Cassano e ai Carabinieri della stazione di Bellano e agli altri agenti, agli agenti della polizia stradale che questa notte sono intervenuti in gran numero”.