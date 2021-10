Dervio: 4 giovani provocano un incidente durante una manovra e fuggono

L’incidente è accaduto sabato sera alle 23.30

Alla guida dell’auto urtata e ribaltata c’era un 67enne

DERVIO – Stando alle prime ricostruzioni un’auto, con a bordo quattro giovani, avrebbe invaso la corsia opposta durante un parcheggio “a esse”: nel corso della manovra, però, è stata urtata un’altra auto che si è ribaltata. Alla guida della seconda vettura, un 67enne medico di Menaggio.

L’incidente è avvenuto in località Garavina, lungo la provinciale 72, sabato 30 ottobre alle 23.30. L’auto del 67enne è andata distrutta: i quattro ragazzi avrebbero giusto sbirciato dai finestrini per verificare le condizione dell’uomo e poi sarebbero fuggiti verso Piona, abbandonando l’auto nello spiazzo a bordo strada in corrispondenza del luogo dell’incidente.

Il 67enne, soccorso dai sanitari del Soccorso Bellanese, ha rifiutato il ricovero in ambulanza e, molto turbato, ha atteso l’arrivo dei carabinieri.