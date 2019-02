Parti di muro scardinate dalla parete che divide la strada dalla ferrovia

Gettati sulla strada e vicino ai binari

DERVIO – Alcuni sono caduti in strada, altri sono finiti pericolosamente vicino ai binari: succede a Dervio, nella zona della casa cantoniera, dove pezzi di coprimuro della parete a lato della provinciale sono stati rimossi e spostati dalla loro sede.

Difficile non pensare che non ci sia stata la mano di ignoti dietro questo gesto, in passato, pare si sia già verificata la ‘sparizione’ di altri manufatti simili nella zona Garavina di Dorio.

In questo caso, gli ignoti in questione avrebbero decisamente passato il segno, creando un pericoloso ingombro sulla carreggiata stradale e sui binari della ferrovia.