Dervio, controlli contro l’abbandono dei rifiuti, multate tre persone

Controlli della Polizia Locale in centro paese

Multate tre persone per abbandono di rifiuti. Il sindaco: “Comportamento intollerabile”

DERVIO – Multe ai chi abbandona la pattumiera in centro paese: succede a Dervio dove questa mattina, a partire dalle ore 12, sindaco e Polizia Locale hanno controllato i sacchi della spazzatura lasciati in giro in zona Feldspato e nelle Streccie.

“Grazie ai controlli è stato possibile identificare tre persone che hanno contravvenuto alla norma – ha spiegato il sindaco Stefano Cassinelli – si tratta di un residente a Milano e di due cittadini extracomunitari, residenti a Dervio. A ognuno di loro è stata fatta una sanzione di 300 euro”.

“A fronte di tanti volontari impegnati a pulire il paese e a preparare la notte bianca ci sono pochi che per inciviltà e maleducazione rovinano tutto – ha continuato il sindaco – non sono comportamenti tollerabili. La Polizia Locale con il supporto dell’amministrazione comunale provvederà a fare controlli serrati e saranno fatte tutte le sanzioni del caso, senza flessibilità” ha concluso.