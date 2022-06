Dervio. E’ morto il fotografo Silvio Sandonini, una vita dietro l’obiettivo

Aveva 64 anni. Tra le ultime collaborazioni prima della pensione quella con LeccoNotizie.com

Con i suoi scatti Sandonini ha raccontato oltre 30 anni di storia e cronaca dell’Alto Lario. Il sindaco di Dervio, amico e collega: “Perdiamo una memoria storica del nostro paese”

DERVIO – E’ morto Silvio Sandonini, fotoreporter derviese. Aveva 64 anni. Con i suoi scatti Sandonini ha raccontato, collaborando per diverse testate giornalistiche locali e nazionali, decenni di cronaca locale.

Dal 2018 Sandonini era in pensione, tra le ultime collaborazioni quella con il nostro quotidiano, LeccoNotizie.com (leggi qui l’intervista). La sua è stata una vita dietro l’obiettivo della macchina fotografica: all’inizio per passione, poi per professione. La prima collaborazione come fotoreporter è col Giornale di Lecco a metà degli Anni ’80, poi con la Gazzetta, la Provincia di Lecco e Il Giorno, dove nacque l’amicizia con il collega Stefano Cassinelli, oggi sindaco di Dervio, che lo ha ricordato con parole d’affetto.

“La sua perdita mi addolora molto, per me era un caro amico e un collega di lavoro, abbiamo lavorato insieme per vent’anni e detengo l’invidiabile record di non averci mai litigato” scrive sui social Cassinelli, restituendo un nitido ritratto di Sandonini, senza tralasciare gli aspetti più ‘spigolosi’ del suo carattere. “Silvio – prosegue Cassinelli – era un’anima critica, direi un vero rompiscatole. Ma di lui ho sempre apprezzato la lealtà e il senso di giustizia che aveva. Aveva la capacità di dire ho sbagliato, quelle poche volte che pensava di aver sbagliato, e questo è apprezzabile. Ho sempre apprezzato che da collega e poi da sindaco non mi ha mai risparmiato ne critiche ne elogi (più le critiche) ma sempre fatte per costruire, per migliorare e sempre in faccia mai alle spalle”.

“Da giornalisti – continua Cassinelli – sapevamo che quando veniva a mancare qualcuno si scrivevano sempre cose belle del defunto e tante volte abbiamo ironizzato su questa cosa. Ora è venuto a mancare Silvio e lo voglio ricordare per le cose belle, quelle brutte le ricorderanno chi non gli voleva bene. Ho sempre detto che, malgrado tutti i suoi difetti ed erano tanti, aveva una grande onestà, quando parlavo di lui dicevo sempre una parolaccia per definirlo poi aggiungevo che era una persona onesta: se trovava un euro che era tuo te ne restituiva due per essere sicuro di non portarvi via nulla. Sul lavoro era una delle persone più serie e affidabili che abbia mai trovato, se si prendeva un impegno lo portava a termine e sono così tante le storie che abbiamo seguito insieme e le avventure che abbiamo avuto. Ci lascia un archivio di immagini che racconta alcuni decenni di cronaca locale e suggestivi scatti del territorio che amava tanto”.

Da tempo Sandonini lottava contro la malattia: “Gli ultimi giorni prima del ricovero mi diceva sempre: “Mi manca il paese, avrei così tanta voglia di andare a vedere cosa succede in giro ma non riesco più” – ha ricordato Cassinelli -. Penso che il paese perda una memoria storica, un innamorato di Dervio e un volontario che nel breve periodo di pensione in cui stava bene si è dato tanto da fare. Mi mancherà quel rompiscatole”.

Tanti, tantissimi i ricordi che in queste ore affollano la bacheca facebook del fotografo che lui, pur legato con tenera nostalgia ai tempi dell’analogico, utilizzava come vetrina moderna dei suoi splendidi scatti. Sui social Sandonini condivideva anche un’altra grande passione, quella per il calcio e non mancava di intavolare discussioni, marcate dalla sua caratteristica vena critica e dal suo pungente umorismo.

Silvio Sandonini lascia la moglie Patrizia, la figlia Noemi e l’amato nipotino Nicolò. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione di LeccoNotizie.com che ha avuto il piacere (e l’onore) di condividere un pezzo di strada insieme con un professionista capace e serio.

I funerali di Sandonini si terranno domani, lunedì 6 giugno, alle ore 16 presso la Chiesa Parrocchiale di Dervio.