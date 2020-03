Dervio. I Carabinieri fermano due spacciatori

Due i denunciati, italiani, già noti alle forze dell’ordine

Sono stati trovati in possesso di una trentina di grammi di droga

DERVIO – I Carabinieri hanno denunciato alcuni spacciatori che operano a Dervio e trovati in possesso di una trentina di grammi che operavano a Dervio. “Da una parte sanitari che rischiano la vita, volontari come quelli di Protezione civile che ogni giorno a Dervio lavorano per aiutare la comunità. Dall’altra spacciatori che anche in questi giorni vendono morte” è stato il commento del sindaco Stefano Cassinelli.

Visto che il bosco dello spaccio è stato ripulito adesso operano in altre zone ma i militari non si sono fatti cogliere alla sprovvista e dopo un inseguimento in auto hanno fermato gli spacciatori. Due italiani che a Dervio abitano anche se non sono del paese, già noti alle forze dell’ordine. “Il ringraziamento ai militari ancora una volta è grande viste anche le condizioni in cui sono costretti a operare – ha detto il sindaco Cassinelli -. L’amministrazione comunale che da subito si è impegnata nella lotta allo spaccio non dimenticherà chi anche in un momento del genere ha dedicato ogni sua energia nel mettere in difficoltà la comunità impegnando le forze dell’ordine che sono già al limite. Quando l’emergenza sanitaria sarà conclusa lavoreremo con ancora più determinazione per colpire questi soggetti”.