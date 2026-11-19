Il natante è stato individuato e recuperato dalla squadra nautica del distaccamento di Bellano

DERVIO – Un’imbarcazione alla deriva nelle acque del lago di Como ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre.

L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di un natante che si trovava alla deriva nello specchio d’acqua antistante Corenno Plinio, frazione di Dervio. Sul posto è intervenuta la squadra nautica dei Vigili del Fuoco, che ha immediatamente avviato le operazioni di ricerca per individuare l’imbarcazione.

Il natante è stato localizzato in breve tempo e raggiunto dagli operatori del soccorso acquatico, che hanno provveduto ad agganciarlo e a metterlo in sicurezza. L’intervento si è concluso con il recupero dell’imbarcazione, evitando che potesse rappresentare un pericolo per le altre unità in navigazione.