Dervio. In auto investono una ciclista e scappano, erano positivi al virus

Auto travolge una donna in bicicletta, gli agenti della locale identificano i fuggitivi

Si tratta di una coppia di Dervio infettata dal virus, avrebbero dovuto essere in isolamento

DERVIO- Nella mattinata di giovedì, gli agenti del corpo di Polizia Locale Associata Alto Lario sono stati chiamati a rilevare un sinistro accaduto a Dervio, sulla SP72, dove una donna in bicicletta è stata travolta da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso e si è data alla fuga.

Intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale, assicuratisi delle condizioni di salute della ciclista, le cui ferite riportate sono state giudicate guaribili in 15 giorni, hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’autore dell’investimento fuggito.

Sono state acquisite informazioni dai testimoni e incrociando le immagini della videosorveglianza, dopo aver fatto innumerevoli tentativi di combinazione della targa parziale rilevata dai presenti, gli agenti sono riusciti ad individuare l’auto ricercata.

Tre agenti si sono quindi recati presso l’abitazione della proprietaria dove trovavano l’auto con i danni e le tracce di sangue relative al sinistro.

Agenti costretti alla quarantena

Marito e moglie, una coppia di 60enni di Dervio, sono andati incontro ai poliziotti che li hanno dovuti anche rimproverare perché senza mascherina si avvicinavano agli agenti senza curarsi delle distanze.

Solo durante i controlli in banca dati è emerso che i due era in isolamento domiciliare in quanto almeno uno dei due positivo al virus.

Appreso ciò il comandante Edoardo di Di Cesare ha deciso di esentare dal servizio i tre agenti coinvolti, disponendo il loro isolamentopresso il domicilio, decisione confermata dall’ATS che informata che ha messo dunque in quarantena i tre agenti e implementava la sorveglianza sanitaria sui 2 soggetti positivi covid.

Alla luce di ciò il Comando ha avvisato l’Autorità giudiziaria per i reati che verranno ritenuti ipotizzabili, fra i quali potrebbero esservi l’epidemia colposa e l’interruzione di pubblico servizio, considerato che meta’ dell’organico della Polizia Locale è stato costretto a lasciare il servizio.