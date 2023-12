Dervio, incidente stradale lungo la Sp72: 19enne in ospedale in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato al Manzoni di Lecco

DERVIO – Nella notte fra sabato e domenica 10 dicembre, un 19enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Manzoni di Lecco in seguito a un incidente stradale.

Il giovane viaggiava, in compagnia di un’altra persona – che stando alle prime informazioni disponibili non avrebbe riportato ferite – lungo la Strada Provinciale 72, a Dervio. Per cause ancora d’accertare e al vaglio delle forze dell’ordine, intorno alle 23.30, l’auto avrebbe sbandato finendo contro un ostacolo.

Immediato l’intervento dell’ambulanza del Soccorso Bellanese e dell’automedica da Lecco, che hanno prestato le prime cure al 19enne e l’hanno poi portato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.